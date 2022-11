Lirik Lagu Love Me Tender - Elvis Presley dan Fakta di Baliknya

Love Me Tender - Elvis Presley

Love me tender,

Love me sweet,

Never let me go.

You have made my life complete,

And I love you so.

Love me tender,

Love me true,

All my dreams fulfilled.

For my darling I love you,

And I always will.

Love me tender,

Love me long,

Take me to your heart.

For it's there that I belong,

And we'll never be apart.

Love me tender,

Love me true

All my dreams fulfilled.

For my darlin I love you,

And I always will.

Love me tender,

Love me dear,

Tell me you are mine.

I'll be yours through all the years,

Till the end of time.

Love me tender,

Love me true,

All my dreams fulfilled.

For my darling I love you,

And I always will.

Credit

Artis: Elvis Presley

Dirilis: 1956

Fakta di Balik Love Me Tender - Elvis Presley

Love Me tender merupakan judul salah satu single yang sukses dipopulerkan oleh Elvis Presley. Lagu ini diciptakan olehnya bersama dengan Vera Matson.

Lagu ini dibawakan pertama kali di The Ed Sullivan Show pada 9 September 1956 dan resmi dirilis pada 28 September 1956.

Elvis Presley adalah penyanyi, penulis lagu, dan aktor asal Amerika. Ia telah memulai kariernya sejak tahun 1953.

King of Rock and Roll, itulah julukan yang kerap kali dilontarkan kepadanya. Hal ini lantaran kepiawaiannya dalam bermusik dengan genre rock.

Ia mengakhiri kariernya dan meninggal dunia pada tahun 1977. Sepanjang kariernya, Elvis Presley telah membawakan deretan single yang berhasil diterima, bahkan dicintai banyak pendengarnya. (Paradilla Karisma Putri)*** **