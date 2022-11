Lirik Lagu Bingle Bangle – AOA dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Bingle Bangle – AOA

Hey baby come on don't be shy

Neoreul malhae bwa Fantastic-han neukkim Aw

Bakyeo beorin shiseoni nareul jumokae

Almyeonseodo moreun cheok Oh

One step gakkai wa bwa

Two step gakkai wa bwa

Jogeum deo gakkai wa bwa

Teojil tteut jjaritan sungan

I tteollim mweoni cheoeum on seollem

Gaseumi wae irae michin geot gatae

Urin ara ganghage kkeullineungeol

Ni mamkkeot nareul weonhae

Just let's dance

Eongdeongil heundeureo bwa

Binggeulbaenggeul baengbaeng binggeulbaenggeul

Eongdeongil heundeureo bwa

Binggeulbaenggeul baengbaeng binggeulbaenggeul

Eongdeongil heundeureo bwa

Aseuraseulhan Feeling

Dalkomhan Healing

Jashin itge boyeo jweo

Neoye kkiro jaba bwa

Naye mameul gajeo bwa

Aemaehage meomchuji malgo

One step gakkai wa bwa

Two step gakkai wa bwa

Jogeum deo gakkai wa bwa

Teojil tteut jjaritan sungan

I tteollim mweoni cheoeum on seollem

Gaseumi wae irae michin geot gatae

Urin ara ganghage kkeullineungeol

Ni mamkkeot nareul weonhae

Just let's dance

Eongdeongil heundeureo bwa

Binggeulbaenggeul baengbaeng binggeulbaenggeul

Eongdeongil heundeureo bwa

Binggeulbaenggeul baengbaeng binggeulbaenggeul

Eongdeongil heundeureo bwa

Binggeulbaenggeul binggeulbaenggeul

Gidaryeotjana oneure kkeut

Dingdongdaengdong heundeureo Baby

Neowa na ttak jeulgeoun Party

One step name nunchi boji mal kkeot

Two step deo mamkkeot chumchul kkeot

Geurae geurae naega weonhaneun geon

Just let's dance i bami da gagi jeone

I like that