Lirik Lagu Hollywood – AB6IX dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Hollywood – AB6IX

Welcome To My Hollywood

Who Am I Who Am I

Imma Let You Know

Imma Let You Know Whoa

Welcome To My Hollywood

Who Am I Who Am I

Imma Let You Know

Imma Let You Know Whoa

Welcome To My Hollywood

Nal boreo ppalli wa What What

Neonewaneun dalli nan sonman deureodo nanri

What

Nae gireun jeonghaejyeo isseo piryo eopseo naebi

Ije heomul beosgo naragal charye

Like nabi

Taega naneun i mudaeui bichin nae Color

Jeomjeom ollaganeun ondo soge

Chaewojin Follow

Sumi chamyeo neukkyeojineun i tteollim

Neol deryeogalge urimanui

Hollywood seutaillo

Ije sumyeon wiro ollagal ttae dwaesseo

Machi mueongae hollin deushan hwangak

Gudi malhaji anhado ara That's Up

Hyeonsireul ijeobeorin deushan manggak Uh

Han beon ppajimyeon neo

Heeo naol su eopseulgeol

Anbon saram isseodo

Hanbeon bon saram eopsne Whoa

If You're Curious

Imma Let You Know

Who Am I Who Am I

Welcome To My Hollywood

Who Am I Who Am I

Imma Let You Know

Imma Let You Know Whoa

Welcome To My Hollywood

Who Am I Who Am I

Imma Let You Know

Imma Let You Know Whoa

Welcome To My Hollywood

Geuttaeui naega anya

Go Zero To A Hundred Real Quick

I Got Ya Thinkin' Of Me

All Day Err Day deureowa deureowa

Ijen geubi dareun peonchi

Nideuregen eopsneun rain

Ttohan jeungmyeonghalge nideulgwaneun dareun maindeu

Beomjeophal su eopsge mandeureojulge

Gigomanjanghan neonedeurui koreul nulleo

Knockdown Or K.O.