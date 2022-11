Lirik Lagu Ashura-chan – Ado dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Ashura-chan – Ado

Nee, anta wakaccha inai

Daresore ga otemoto no sekai ni muchuu

Bakemono no kaikata wo mananderu

Erabareru tame nara shita wo uru

Uragirareta bun dake haka wo horu

Hera hera no otsumu ga dounika shite

Usurasamui kotoba bakari ni naru

Oboenai kao to bye bye dekiru nara

Ashura ni datte nareru wa

Nigeru escape escape escape hotoke no mama

Toberu step step step ouse no mama

Understand understand doodoo enma-sama sae kuratte

Kataru sneak sneak sneak arashi no naka

Haneru skip skip skip asso, henokappa

Understand understand isso hone no zui made shabutte

Nee, anta wakaccha inai

Hibi no nijimi wo kigi ni kubete dan wo toriau

Giri wo shiita kare no shishi wa chiridjiri ni naru

Shiri mo sezu ni imi wo biishiki da to agameru

Giji ejimita shii ni onnoji datta

Yukai na gotaku no full course ni

Uwabe no tsura wo shite kawaigatta

Kudannai sou to odoru kurai nara

Akuma to te tsunagu wa

Nigeru escape escape escape hotoke no mama

Toberu step step step ouse no mama

Understand understand abijigoku no hate made lock on