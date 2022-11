Lirik Lagu If You Call Me – P1harmony dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu If You Call Me – P1harmony

Hayansaegeul jogeum dama

Amugeotdo seokji ana

Igisime muldeulji ana

Nan geunyang inneun daero saraga

Karma ganan ita nan

Kkamppak kkamppak be my star

Soneul ppeotgiman hamyeon dwae

Nugurado geu son jaba jul tenikka

Jeo meolli inneun saramdo

Gyeolgugen nae yeop yeop saraminikka

Neon mit ppajin muldoge

Chaeundago saenggakagetjiman

Geu saeeo nagan mureun uri maeumeul chaewo

Paransaegui areumdaun badaga dwae

If you you you call me a fool

Nan geureoke sal tenikka

If you you you baeryeoga baboramyeon

Geurae nan baboro sal tenikka

With you you you

We can make it

That makes us stronger

With you you you

Dorabwa it's not you you you

If you call me fool

If you call me a fool

Then I'll be a fool neon

Ijeun geonji neoman wihago isseo

I know it wollaeui neol

If I call you stupid

Now it's your choice

Dan han myeongirado deoukdeo

Naeun saleul salge hae jul su itdamyeon

Geu saenggagi hyeonsiri doendamyeon

Nan sarangui ppangeul keuge bupullyeo

Naui life vision jeonguirowo

Urin nanun mankeum doraoneun geol

Algie uri saleun pungyorowo

Igijeogin sal kkeuten gyeolguk amugeotdo

Naega geurin geurimeun taneun jung

Eonjekkaji apeun geomeun yeongippun

Na honjaseon bol su eopseoseo

Soneul jaba jwo woo

If you you you call me a fool

Nan geureoke sal tenikka

If you you you baeryeoga baboramyeon

Geurae nan baboro sal tenikka

With you you you

We can make it

That makes us stronger

With you you you

Dorabwa it's not you you you

If you call me fool

If you call me a fool

Then I'll be a fool neon

Ijeun geonji neoman wihago isseo

I know it wollaeui neol

If I call you stupid

Now it's your choice

Nan jukgi jeone daeche mueongareul

Namgyeo nwaya halkka

Nan ama nae moksumboda

Uimi inneun geol namgyeo nwaya hae

Seoroga seororeul deoukdeo

Seororeul seoro tteoollil su itdorok deo

We should make it

They know that we need to make it

Kkochi pieoitgil yeah