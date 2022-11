Jawab Rumor tentang Hubungan Asmara Rocky ASTRO dan Park Bo Yeon, Agensi Fantagio Buka Suara

PIKIRAN RAKYAT - Artis Park Bo Yeon dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan member ASTRO, Rocky. Keduanya dirumorkan tengah berpacaran.

Menjawab isu hubungan spesial artisnya, agensi ASTRO, Fantagio, baru-baru ini memberikan jawaban melalui sebuah pernyataan.

Fantagio mengonfirmasi bahwa keduanya sedang dalam tahap untuk saling mengenal lebih dalam untuk sebuah hubungan.

“Halo, ini Fantagio. Ini adalah pernyataan resmi tentang artis kami Rocky. Seperti yang diungkapkan melalui laporan berita, Rocky dan aktris Park Bo Yeon saat ini saling mengenal dengan perasaan positif,” kata Fantagio seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Soompi, Senin, 31 Oktober 2022.

Fantagio melanjutkan, bahwa Rocky dan Park Bo Yeon pertama kali bertemu ketika sedang dalam kerja sama untuk sebuah drama web.

Menurut agensi, keduanya menjadi dekat karena Park Bo Yeon suka menulis dan secara otomatis memiliki peran untuk pembuatan musik Rocky.

“Keduanya pertama kali bertemu melalui (drama web) ‘Find Me If You Can’, dan mereka secara alami menjadi dekat karena aktris Park Bo Yeon, yang suka menulis, secara alami berpartisipasi dalam produksi musik Rocky. Setelah menghabiskan waktu sebagai kenalan, mereka baru-baru ini mengembangkan perasaan positif satu sama lain,” ujar Fantagio.

Pernyataan itu kemudian ditutup dengan permintaan maaf karena telah menyampaikan kabar seperti itu ketika suasana disana tengah berada dalam kondisi berkabung nasional.