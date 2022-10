Lirik Lagu Candy Sugar Pop – ASTRO dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Candy Sugar Pop – ASTRO

Let's get it, get it driving, never stop it

Najimakhan rideumkkaji drippin'

Eodumeul hejibgo da ollata

Supyeongseone bichin pureunbiche paradise

Challanhage pyeolchin taeyangbiche ppajyeodeureoga

Dalkomhan misoe hollin deut

Nege dagaga malhae I want you

Naneun hangsang think of you

Hokshi neodo think of me

Wanna take you on my date

1 2 3 let's go

My candy sugar pop

Eodideun naege malhaebwa

Han bal deo dagawa

Malhae jullae take you tonight

Nunape ocean view

Pureun neoul flower bloom

My candy sugar pop

Eodideunji hope you tonight

Sareureu noga ne mal hanmadie pareureu

Beonbeoni darireul dongdong gureuneun na

Gureumeul balbneun deuthae igeon love

Cha tago haneul wi driving

Neowa na eodideun arrive in

Neukkyeo real thrill

Chaeweo fill feel

Hago shipeun daero haebwa

I'll be still there

Shiweonhan baram uril gamssa

Padochineun bitgwa nunbushin blue

Jamshi gireul beoseona

Hamkkehaneun i sungan

Drive to the paradise

1 2 3 let's go

My candy sugar pop

Amudo mollae mariya

Han bal deo dagawa

Malhae jullae take you tonight