Lirik Lagu Mirotic - TVXQ dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Mirotic – TVXQ

Shijageun dalkomhage pyeongbeomhage naege kkeullyeo

Eonjena geuraetteushi meonjeo mareul georeowa

Modeun ganeungseong yeoreodweo oh

Sarangeun mweoda mweoda imi sushigeo red ocean

Nan breaking my rules again aljana jiruhan geol

Jogeum dacheodo neon gwaenchana oh

Neon nareul weonhae

Neon naege ppajeo

Neon naege micheo

Heeonal su eopseo

I got you under my skin

Neon nareul weonhae

Neon naege ppajeo

Neon naege micheo

Neon naye noye

I got you under my skin

Nae meorisogeul pagodeuneun nalkaroun nunppit

Na anigoseon umjigijido anneun chrome heart

Niga seontaekan irin geol oh

Hyeolgwaneul tago heureuneun sueok gaeye naye crystal

Machimnae shijakdwen byeonshine kkeuteun na

Igeotto sarangeun anilkka oh

Neon nareul weonhae

Neon naege ppajeo

Neon naege micheo

Heeonal su eopseo

I got you under my skin



Neon nareul weonhae (neon nareul weonhae)

Neon naege ppajeo

Neon naege micheo (neon naege micheo)

Neon naye noye

I got you under my skin



Han beone kiseuwa hamkke

Nari seon deutan ganghan ikkeullim

Du beone kiseu tteugeopge

Teojeobeorilgeotgateun nae shimjangeul

Yeah neoreul gajeosseo

You know you got it

Yeah oh



Come on, come on

Come on, come on

I got you under my skin



Ni kkum soge

Nan neol jibaehaneun mabeopsa (ni kkum soge nan)

Nae jumune

Neon dashi geuryeojigo isseo (nae jumune yeah)

I got you under my skin



My devil's ride (my devil's got you, knock down)

Deoneun sumeul goshi eopjana

Geureotamyeon (you know, got you go down on me)

Ije jeulgyeoboneunge eotteolkka

I got you under my skin

(You, oh under my skin)



Neon nareul weonhae (yeah yeah yeah)

Neon naege ppajeo

Neon naege micheo (my baby baby)

Heeonal su eopseo

I got you under my skin (oh oh oh)



Neon nareul weonhae (yeah yeah)

Neon naege ppajeo (yeah yeah)

Neon naege micheo (yeah yeah oh)

Neon naye noye

I got you under my skin

Credit