Film Horor Bayi Ajaib Era 90-an Dibuat Ulang Falcon Black, Netizen Bernostalgia Scene

PIKIRAN RAKYAT – Film horor legendaris era 90-an berjudul “Bayi Ajaib” kembali dibuat oleh rumah produksi Falcon Pictures melalui Falcon Black yang disutradarai oleh Rako Prijanto.

“Rako harus diapresiasi, karena ia merupakan sutradara yang baik, dan terutama chemistry yang sudah baik dan terbentuk sebelumnya melalui (produksi) ‘Teman Tapi Menikah’,” kata Produser Falcon Black Frederica, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Mendapat kesempatan untuk menggarap film horor pertamanya Bayi Ajaib, Rako mengaku merasa tersanjung atas kepercayaan yang diberikan oleh Falcon Black.

“Sebagai sutradara, saya ingin selalu eksplor. Film ini adalah privilege banget buat saya, lewat Falcon Black, ini kehormatan buat saya,” ujar Rako.

“Bayi Ajaib ini sangat monumental buat saya, saat itu unik banget, ada bayi dengan wajah tua, traumatic. Saya juga melihat ada korelasi dengan (kondisi) sosial-politik saat itu, demokrasi yang macet, ini semua dibuat menjadi atribut horor klasik Indonesia oleh Falcon Black,” tambahnya.

Para bintang yang turut memerankan karakter dalam film remake ‘Bayi Ajaib’ yaitu Vino G Bastian, Adipati Dolken, Sarah Fajira, Desy Ratnasari, dan Teuku Rifnu Wikana.

Film yang sempat viral di tahun 90-an ini pun memiliki banyak scene yang sangat ikonik. Banyak yang ikut bernostalgia meski official first look film Bayi Ajaib baru saja dibagikan melalui akun Twitter @FalconPictures_.