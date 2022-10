Lirik Lagu Star Blossom - Doyoung feat Kim Sejeong dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Star Blossom

geudaewa gachi geonneun bam

seolleneun kkumeul kkuneun na

danduri georeoganeun gil So sweet

(My 1 2 step)

museun iri naege saenggin geojyo

mollae nan geudael barabojyo

hayan byeolbichi pimyeon

geudae sonjapgo

kkeuteopshi narayo Fly

noran dalbiche jeojeun

saebyeoge shigandeureul

orae gieokhalgeyo

geudaewa gachi geonneun bam

seoroye teong bin yeobaegeul

sasohan daehwadeullo chaeweo (chaeweo)

You are so bright

jeo byeoldeulboda

geudaeman seonmyeonghaejineyo

maeil bam donghwa ganneyo

oneul bamdo naegen seonmurin geol

Oh naega Oh naega

neoye balmatchulge

hayan byeolbichi pimyeon (byeolbichi)

geudae sonjapgo (Oh)

kkeuteopshi narayo Fly

noran dalbiche jeojeun (dalbiche jeojeun)

saebyeoge shigandeureul (Oh)

orae gieokhalgeyo

Alright look at the stars

neol wihae banjjagine

modeun ge neomu areumdaweo

nega naege georeool ttaecheoreom

neoneun hayake binnaneun geol

hayan byeolbichi pimyeon

geudae sonjapgo

kkeuteopshi narayo Fly

noran dalbiche jeojeun

saebyeoge shigandeureul

orae gieokhalgeyo

Credit