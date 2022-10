Lirik Lagu Telepatia - Kali Uchis dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Telepatia

Quién lo diría

Que se podría hacer el amor por telepatía

La luna está llena, mi cama vacía

Lo que yo te haría

Si te tuviera de frente, la mente te la volaría

De noche y de día, de noche y de día

You know I'm just a flight away

If you want it, you can take a private plane

A kilómetros estamos conectando

Y me prendes aunque no me estés tocando

You know I got a lot to say

All these voices in the background of my brain

Y me dicen todo lo que estás pensando

Me imagino lo que ya estás maquinando

Quién lo diría

Que se podría hacer el amor por telepatía

La luna está llena, mi cama vacía

Lo que yo te haría

Si te tuviera de frente, la mente te la volaría

De noche y de día, de noche y de día

You know that I can see right through you

I can read your mind

I can read your mind

What you want to do?

It's written all over your face times two

'Cause I can read your mind

I can read your mind

I can hear your thoughts like a melody

Listen while you talk when you're fast asleep

You stay on the phone just to hear me breathe

On repeat

Quién lo diría

Que se podría hacer el amor por telepatía

La luna está llena, mi cama vacía

Lo que yo te haría

Si te tuviera de frente, la mente te la volaría

De noche y de día, de noche y de dí

(You know I got a lot to say

All these voices in the background of my brain)

Credit