Lirik Who Do You Love - 5 Seconds of Summer ft The Chainsmokers dan Fakta di Baliknya

Who Do You Love - 5 Seconds of Summer ft The Chainsmokers



Yeah

Found cigarettes in your Fendi coat

Even though you don't even smoke

Always changin' your access codes

Yeah, I can tell you no one knew



Yeah, you've been actin' so conspicuous

You flip it on me, say I think too much

You're movin' different when we makin' love

Baby, tell me, tell me

[Chorus: Luke & Ashton]

Who do you love, do you love now?

I wanna know the truth (Woah)

Who do you love, do you love now?

I know it's someone new

You ain't gotta make it easy, where you been sleepin'?

This shit is keepin' me up at night, just admit it

Who do you love, do you love now?

I wanna know, I wanna know who



Now, now, who do you, who do you love, love? (Yeah)

Now, now, who do you, who do you love now? (Woah)

Now, now, who do you, who do you love, love? (Yeah)

I wanna know, I wanna know who



Well, keep switchin' your alibi

Or stutterin' when you reply

You can't even look me in the eye

Oh, I can tell, I know you're lyin'



'Cause you've been actin' so conspicuous

You flip it on me, say I think too much

We're movin' different while we're makin' love

So, baby, tell me, tell me



Who do you love, do you love now?

I wanna know the truth (Woah)

Who do you love, do you love now?

I know it's someone new

You ain't gotta make it easy, where you been sleepin'?

This shit is keepin' me up at night, just admit it

Who do you love, do you love now?

I wanna know, I wanna know who



Now, now, who do you, who do you love, love? (Yeah)

Now, now, who do you, who do you love now? (Woah)

Now, now, who do you, who do you love, love? (Yeah)

I wanna know, I wanna know who



(Who) You been actin' so conspicuous

(Who) You flip it on me, say I think too much

(Who) Movin' different when we makin' love

(Who) Baby, tell me, tell me



Who do you love, do you love now?

I wanna know the truth (Woah)

Who do you love, do you love now?

I know it's someone new

You ain't gotta make it easy, where you been sleepin'?

This shit is keepin' me up at night, just admit it

Who do you love, do you love now?

I wanna know, I wanna know who



Now, now, who do you, who do you love, love?

Now, now, who do you, who do you love now?

Now, now, who do you, who do you love, love?

Now, now, who do you, who do you love now?



You ain't gotta make it easy, where you been sleepin'?

This shit is keepin' me up at night, just admit it

Who do you love, do you love now?

I wanna know, I wanna know who



Who do you, who do you love, love?

Now, now, who do you, who do you love now?

Now, now, who do you, who do you love, love?



Credit



Produser: OAK dan The Chainsmokers



Penulis: Sean Douglas, Trevorious, Zaire Koalo, Alex Pall, Andrew Taggart, Ashton Irwin, Calum Hood, Luke Hemmings, Michael Clifford, Talay Riley, dan OAK



Album: NOW That’s What I Call Music!



Genre: Dance/Electronic, Pop



Fakta di balik lagu



Who Do You Love adalah lagu pertama yang dirilis oleh The Chainsmokers setelah perilisan album studio kedua mereka, Sick Boy.



Lagu yang dirilis pada 7 Februari 2019 ini menampilkan band pop-punk asal Australia, 5 Seconds of Summer.



The Chainsmokers sempat mengunggah sebuah konten di Instagram mereka dua hari sebelum lagu ini dirilis.



“Sangat mengejutkan kami ketika kami pertama kali mengetahui bahwa mereka bukan boy band tetapi band rock,” tutur The Chainsmokers pada keterangan Instagram-nya.



“Sangat menyenangkan bekerja dengan gaya musik mereka dan membuat rekaman ini seperti apa adanya! Percayalah ini adalah lagu upbeat yang menyenangkan dengan lirik yang bagus!” ujarnya.



Who Do You Love menceritakan tentang kisah seorang pria yang memiliki kekasih tidak setia. Meskipun cinta, ia merasa terganggu oleh perselingkuhannya dan menuntut sang kekasih untuk memilih antara dirinya dan kekasih rahasianya.



Selama pekan yang berakhir pada 23 Februari 2019, Who Do You Love debut pada posisi ke-56 di Hot 100. Lagu tersebut memuncak pada posisi ke-52 selama pekan yang berakhir pada 6 April 2019.



Recording Industry Association of America (RIAA) telah menganugerahi Who Do You Love dengan sertifikasi platinum. Lagu ini juga bersertifikasi platinum di Australia dan silver di Inggris. (Khadijah Ardallyana Qirba)***