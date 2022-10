Lirik Lagu Give Love – AKMU dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Give Love – AKMU

Why baby mwoga munjeya baby

Niga nal sirheohaehaneun geol ara

Naneun seounhae geureon nal

Wae neoneun mot ihaehae

You don't understand nan neoreul johahandago

Naega mwol jalmotaenneunde

Naege wae geureoneunde

Geureolsurok nan doege seopseophae oh I'm so sad

Geureonikka seulseul let me come into your

Maeum jungyohan geon maeum

Gyeolko ne eolgulman bogo johahaneun geo (ani aniya)

Nal miwohaneun neoui nari seon maltukkajido

Saranghage doen geo ige nae (mamiya)

Neoe daehan geon sasohan geotdo

Gieokhae nan mania

Amuri nappi gureodo

Neon naege i sungan manhwaya

Sunjeongmanhwaya juingongeun maennal maennal

Ireoke bammada gidohae

Give love sarangeul jom juseyo

Give love sarangi mojarayo

Maeilmaeil jaraneun sarangeul

Geunyeoege juneundedo batjil anheuni



Give love sarangeul jom juseyo

Give love sarangi mojarayo

Maeilmaeil jaraneun sarangeul

Geunyeoege juneundedo batjil anheuni



Give love give love

Give love

Jalmotan geotdo eomneunde wae

Mujakjeong sirheohago boneun neo

Why cant you understand me

Nan neoreul johahandago

Nega nal sirheohaehaneun geol an hu

Buteo saemsotdeon uiyogi da sideulgo

Seolledeon nae mamdo kkeuchigetguna

Haenneunde ttodasi seulgeumseulgeum

Dagagado doelkka

Baraboneun geotjocha sirheohalkka bwa

Nan mollae dwieseo 'geunggeungjeonjeon'hae

Jeomjeom haega jimyeon dalbit jeongjeone

Yonggiga na nae mameul jeonbu jeonhae

Hajiman geunyeowa nae sai geori neomu meoreo

Jugo tto juneun sarangi gilbadage da beoryeojyeo

Nagyeopcheoreom ssahine

Bomi doemyeon heulgeuro nama

Hoksi gidaehae ssagi doelkka