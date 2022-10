Lirik Lagu Malaikat Hidupku – Atta Halilintar Ft. Aurel Hermansyah dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Malaikat Hidupku – Atta Halilintar Ft. Aurel Hermansyah

Hai Malaikatku

Ku Berdo'a Selalu Untuk Kamu

Sampai Langit Tahu Namamu

Anugerah Terindah Di Hidupku

Hu Hu Hu Hu Hu Hu

Senyumu Indah Seperti Matahari

Hu Hu Hu Hu Hu Hu

Bahagia Tak Terhingga

I'll Be The Best One I Can Be

My Hand Is Always There For You

I Want To See Your Smile

Till The End Of My Life

Malaikat Hidupku Do'aku Bersamamu

Malaikat Hidupku Do'aku Bersamamu

Kau Permata Hatiku

Kan Ku Jaga Selalu

Ku Berikan Pelukan Hangat Untukmu

You Are The Sunshine Of My Life

That's Why I'll Always Be Around You

I'll Always Love You

And Will Be Happy With You Hooo

And Will Be Happy With You

Dan Kau Takkan Pernah Tahu

Betapa Ku Mencintaimu

Sampai Akhir Hayatku

Kan Slalu Di Sampingmu

I'll Be The Best One I Can Be

My Hand Always There For You

I Want To See Your Smile

Till The End Of My Life