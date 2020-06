Puji Aksi Panggung Syahrini di Tahun 2018, Reino Barack: Konser yang Luar Biasa, Sayang

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi fenomenal Syahrini mengunggah penampilannya saat bernyanyi di acara konser megah tahun 2018 silam.

Dalam video yang di unggah pada 24 Juni 2020 di laman Instagramnya itu memperlihatkan ketika Syahrini sedang membawakan lagu dari Whitney Houston yang berjudul 'I Have Nothing'.

"FROM MY CONCERT, I HAVE NOTHING," tutur Syahrini ditulis bersama dengan unggahan video penampilannya di Instagram pribadinya, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com.

Video berdurasi lebih dari 2 menit itu menunjukkan penampilan Syahrini yang anggun dan megah berbalut gaun berwarna putih serta mahkota karya Rinaldy Yunardi.

Seperti biasa usai menikah, Syahrini membatasi kolom komentar di akun Instagram @princessyahrini.

Dari banyaknya komentar yang memenuhi unggah penyanyi fenomenal Syahrini, terselip komentar sang suami, Reino Barack yang memuji penampilan sang istri.

Melalui akun Instagram pribadinya @reinobarack, Reino memuji konser yang digelar oleh Syahrini.