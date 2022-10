Lirik Lagu Love and Some Verses – Iron and Wine dan Fakta di Baliknya

Love is a dress that you made

Long to hide your knees

Love to say this to your face

I love you only

For your days and excitement

What will you keep for to wear?

Someday drawing you different

May I be weaved in your hair

Love and some verses you hear

Say what you can say

Love to say this in your ear

I'll love you that way

From your changing contentment

What will you choose for to share?

Someday drawing you different

May I be weaved in your hair

Credits

Artis: Iron and Wine

Album: Our Endless Numbered Days

Rilis: 2004

Genre: Folk

Penulis lagu: Sam Beam

Fakta di Balik Lagu Love and Some Verses – Iron and Wine

Love and Some Verses menggambarkan perasaan seseorang terhadap perempuan yang dia sukai.

Penggalan lirik "may I be weaved in your hair" merupakan perumpamaan sang narator yang ingin terus berada dalam kehidupan perempuan tersebut meski perempuan itu banyak berubah.

Lagu ini merupakan trek keenam dalam album Our Endless Numbered Days. Judul album tersebut berasal dari penggalan lagu Passing Afternoon, trek ke-12 dari album tersebut, yakni "there are things that drift away like our endless, numbered days".

Album ini merupakan yang pertama diproduksi Iron and Wine atau Sam Beam secara profesional. Sebelumnya, album The Creek Drank the Cradle direkam sepenuhnya oleh dirinya sendiri di rumahnya. (Katiasa Utami)*** **