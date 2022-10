Lirik Lagu Reset - Tiger JK feat Jinsil dan Fakta di Baliknya

Reset - Tiger JK Feat Jinsil

Nae mame gipi gadeug chabeorin

Gongheohan sesang naleul guhaejwo

I wanna reset , I wanna reset , I wanna reset

Eodume gadhin oeroun nunbich

Nae soneul jaba jul saram eobsna

I wanna reset , I wanna reset , I wanna reset

Eodin nugun gan jal algettji nae goeroun mameul

Ape seoseong doedo mos chajneun na kkwaekkori gateun

Honja naradanyeo eodum soge tto nae oeroun bameul

Honja naradanyeo eodum sog tto goeroun mameul

Wae mollajuneun geonde amuri jageun naran jonjae lado

Jitbalbji malgo nawa gachi ga

Musimko deonjin neoui geu maldeulgwa haengdongdeuri naleul muneotteuryeo

Hanguseogeulo mola neon anirago malhajiman

Biuseum dwie sumeo naleul chajji ma

Nae mame gipi gadeug chabeorin

Gongheohan sesang naleul guhaejwo

I wanna reset , I wanna reset , I wanna reset

Eodume gadhin oeroun nunbich

Nae soneul jaba jul saram eobsna

I wanna reset , I wanna reset , I wanna reset

Geujeo seuchyeo jinaganeun baram, yeop yeop saram baro ape

Sori jilleobwado goyohamman maju bogo ittneunde

Nado gachi geodgo ittneunde

Wae geudeureun jeomjeom meoreojyeo

Wae nan hangsang honja seoisseo

Wae nae sesangman meomchwo

Jeo meolli huimihaejineun geudeului dwismoseub

Dan han myeongmanirado joha dwidola jebal nae sonjaba jwo

Da han beonppunirado joha jebal nae soneul jabajwo

Geogi nugudeun jamkkan meomchwojwo

Nae mame gipi gadeug chabeorin

Gongheohan sesang naleul guhaejwo

I wanna reset , I wanna reset , I wanna reset

Eodume gadhin oeroun nunbich

Nae soneul jaba jul saram eobsna

I wanna reset , I wanna reset , I wanna reset

Biuseum anin neoui misoneun

Sarajyeoganeun nal doechajajwo

Eodum sogen neoui misoneun

Oeroun nae mam hwonhi balghyeojwo

I wanna reset , I wanna reset , I wanna reset

Biuseum anin neoui misoneun

Sarajyeoganeun nal doechajajwo

Eodum sogen neoui misoneun

Oeroun nae mam hwonhi balghyeojwo

I wanna reset , I wanna reset , I wanna reset

How about you

I`m all about you

Aleumdawottdeon geuttaero dolagallae

Reset

ileohge hollo namgyeojin oeroum

naui isoneul jigeum jabajwo

I wanna reset

I wanna reset

I wanna reset

sangcheotuseongi sumgyeodun jinsil

haengboghaettdeongos na dolagallae

I wanna reset

I wanna reset

I wanna reset