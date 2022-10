Lirik Lagu Heaven – EXO dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Heaven – EXO

Hello angel geurim gata haneureul bomyeon neoman boyeo

City street lights buri kkeojigo dari sarajyeodo nuni busin geon

haneuri tteoreotteurin byeol geuge baro neonikka

useumi nawa waenji maeil bam

nuneul gamado jami an wa

ne saenggage tto bameul sae na

biccnaneun ne misoga sumswige hae nal

amado neon neon

deung dwieda nalgaereul sumgimyeo jinael geol

nuga bwado neon namanui cheonsa

neowa hamkkemyeon nara gal su isseo na

neoege jeo haneureun modeun geoseul da jugo

naege i sesangeun neoreul jun geoya

nae gyeote neoreul dugo haneullo mot domanggage

neoreul jabadullae neoreul gadwodullae neol anajulge

Hello angel geurim gata haneureul bomyeon neoman boyeo

City street lights buri kkeojigo dari sarajyeodo nuni busin geon

haneuri tteoreotteurin byeol geuge baro neonikka

geuge baro neonikka

She sayt swipge swipge

jangnancheoreom yeppeudaneun mareun marajwo

ibulcheoreom jom deo ttadeushage anajwo

cheoeumcheoreom byeonhameopsi gyeote namajwo

I’ll be hangsang sangsang hadeon neowa hamkke

yeongwonhal su issdamyeon na mwodeunji halge

kkumiramyeon jeoldae kkaeji anhgil

And I just wanna know neoui maeil

neoege jeo haneureun modeun geoseul da jugo

naege i sesangeun neoreul jun

ne mam dachiji anhge jeoldae heumi gaji anhge

neoreul jikyeojulge neoreul wihae salge yaksokhalge