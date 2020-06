6 Daftar Drama Korea Selatan Tayang Per Juli 2020, dari Cerita Komedi Romantis hingga Thriller

PIKIRAN RAKYAT - Tidak hanya bertabur bintang, drama Korea bulan Juli 2020 mendatang akan bertambur genre, dimulai dari komedi romantis, slice of life, hingga kriminal.

Bulan Juli 2020 akan menjadi comeback akting aktor Lee Joon Gi setelah sebelumnya membintangi Lawless Lawyer pada tahun 2018 dan menjadi cameo di serial Hotel del Luna pada tahun 2019.

Menariknya, Lee Joon Gi akan beradu akting kembali dengan aktris Moon Chae Won di drama terbaru Flower of Evil, setelah sebelumnya mereka membintangi drama Criminal Minds pada tahun 2017.

Baca Juga: Banyak Warga Berkerumun di Tengah PSBB Proporsional, Jalan Asia Afrika Kota Bandung Ditutup

Penasaran kan pastinya dengan drama-drama yang akan tayang di bulan Juli mendatang?

Berikut enam rekomendasi drama Korea tayang bulan Juli 2020 yang layak diantisipasi dan wajib masuk ke dalam watchlist.

1. The Ballot (1 Juli)

Bulan Juli akan dibuka dengan drama KBS The Ballot yang dibintangi Nana After School dan Park Sung Hoon, menggantikan drama Krea Fix You.

Baca Juga: Satpol PP Segel Spa di Ruko Paskal Hyper Square Lantaran Buka saat PSBB