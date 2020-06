Sukses Bintangi The King Eternal Monarch, Aktor Woo Do Hwan Siap Jalani Wajib Militer

PIKIRAN RAKYAT - Aktor asal Korea Selatan, Woo Do Hwan dikabarkan akan segera menjalani wajib militer dalam waktu dekat.

Sukses membintangi serial drama The King Eternal Monarch, Woo Do Hwan yang berperan sebagai Jo Eun Sup sangat melekat di hari pecinta drama Korea.

Kabar tersebut tentu menjadi kebahagiaan sekaligus menyedihkan bagi penggemar karena Woo Do Hwan akan berhenti sementara dari dunia hiburan.

Woo Do Hwan dikabarkan telah mendaftarkan dirinya untuk menjalankan kewajibannya sebagai warga Korea Selatan.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Soompoi, agensi Woo Do Hwan, Keyeast Entertainment merilis bahwa sang idola akan mendaftarkan diri secara pribadi untuk menjalankan wajib militer pada Juli 2020 mendatang.

"Aktor Keyeast Woo Do Hwan mendaftar pada 6 Juli 2020," tulis Keyeast Entertainment dalam pernyataan tertulis.

Pihak agensi secara tertutup tidak merilis lokasi dan pendaftaran wajib militer Woo Do Hwan, mengingat keselamatan dan kesehatan sang idola sangat diutamakan.