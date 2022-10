Lirik Lagu L.A.LOVE (la la) - Fergie dan Fakta di Baliknya

L.A.LOVE (la la) - Fergie



(La la la la la)

(La la la la la)

(La la la la la)

(La la la la la)

Mustard on the beat, ho!



Uh, tell 'em where I'm from

Finger on the pump, make the 6 straight jump from SoCal

Hollywood to the slums

Chronic smoke get burnt by the California sun

On the west side, east coast where you at?

Just got to New York like a net on a jet

To London, to Brazil, to Quebec

Like the whole damn world took effect to Ferg

Tell 'em



Laid back, slow down

Better represent when we come to your town

So lay back, slow down

Whatchu represent when we come to your town

Say, get in with the business

I'mma be there in a minute

I just booked a Paris ticket

Thinking Russia need a visit

I'mma run it to the limit

And be on my way to Venice



L.A. got the people saying (la la la la la)

Brooklyn saying (la la la la la)

Hacienda saying (la la la la la)

Vegas saying (la la la la la)

Rio saying (la la la la la)

Tokyo saying (la la la la la)

Down under saying (la la la la la)

Miami saying (la la la la la)

Jamaica



Every city, every state, every country you know

All around the globe

Every city, every state, every country you know

This is how it goes



Uh, tell 'em where I'm at

From the plaques to the (uh uh)

Everything phat

Got Mustard on a track

My girls all stack

When I roll down the window, let me know where you're

Atlanta, north south Cac-ill-ac

Texas grill, Cadillacs through Miami then back

To London, Jamaica, then France

The whole damn world took effect to Ferg

Tell 'em



Laid back, slow down

Better represent when we come to your town

So lay back, slow down

Whatchu represent when we come to your town

Say, get in with the business

When I come from Kansas City

Hit Manila till it's Christmas

Out to India I'll visit

Puerto Rico, it's exquisite

Bring my people back to Venice



L.A. got the people saying (la la la la la)

Moscow saying (la la la la la)

España (la la la la la)

Kingston saying (la la la la la)

San Diego saying (la la la la la)

Chi town saying (la la la la la)

Germany saying (la la la la la)

La Puente saying (la la la la la)

Ibiza



Every city, every state, every country you know

All around the globe

Every city, every state, every country you know

This is how it goes

Every city, every state, every country you know

All around the globe

Every city, every state, every country you know

This is how it goes



L.A. got the people saying (la la la la la)

Amsterdam saying (la la la la la)

Frisco saying (la la la la la)

Switzerland saying (la la la la la)

Sao Paulo saying (la la la la la)

Jo'burg saying (la la la la la)

Mexico saying (la la la la la)

Stockholm saying (la la la la la)

Jamaica

(La la la la la)



You on that Cali shit

Puff it, feel whatever

You like to like it

We legalizing it

Yes you can join us now

We like to love it

We like to love it

We like to love it



Credit



Produser: Mustard



Penulis: Mustard, Theron Thomas, Shomari “Sho-Nuff” Wilson, Royce Thomas, dan Fergie



Genre: Pop Rap



Fakta di balik lagu



L.A.LOVE (la la) yang dibawakan oleh musisi asal Amerika Serikat (AS), Fergie dirilis pada 29 September 2014.



Menampilkan banyak instrumen pop/elektrik, pada lagu ini Fergie bekerja sama dengan DJ Mustard.



Tak jarang publik yang membandingkan L.A.LOVE dengan lagu Fancy yang dibawakan oleh Iggy Azalea karena bernuansa sama.



Lantas, Fergie pun menanggapi hal tersebut melalui sebuah wawancara dengan TIME.



“Saya tidak tahu, saya selalu melakukan apa yang saya sukai dan telah saya sukai. Selama itu benar bagi saya dan tercipta secara organik, saya pikir orang-orang juga dapat merasakannya,” ujar Fergie.



“Jika orang lain mengatakan hal itu, maka itu adalah pujian. Saya suka seorang wanita yang melangkah keluar dari zona nyamannya dan melakukan sesuatu yang tidak terduga," tuturnya melanjutkan.



Ketika ditanya perihal perilisan lagu ini, Fergie mengatakan bahwa ia hanya ingin mencairkan suasana di tengah gemuruh kasus terorisme dan ISIS sedang merajalela pada saat itu.



“Rasanya benar bagi saya karena ada berbagai kegilaan yang terjadi di dunia saat ini. Saya hanya merasa ingin membawa suasana santai, membawa getaran California,” tuturnya. (Khadijah Ardallyana Qirba)***