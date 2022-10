Lirik Lagu Overdose – EXO dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Overdose – EXO

Modeungeol geolgo neol deurikin nan

Ije dorikilsudo eopda

Igeon bunmyeong wiheomhan jungdok

So bad no one can stop her

Her love her love

ojik geugeotman bara

Geunyeoui sarang hanappuningeol

Chimyeongjeogin fantasy hwangholhan geu ane chwihae

Oh she wants me~ oh she’s got me

oh she hurts me

Joha deouk galmanghago isseo

Someone call the doctor nal butjapgo malhaejwo

Sarangeun gyeolguk jungdok overdose

Sigani jinalsurok tongjedo himdeureojyeo

Jeomjeom gipsugi ppajyeoganda

Oh too much neoya your love

igeon overdose

Too much neoya your love

igeon overdose

Neoui geu geu sumgillo ono

Boineun neol galguhae jom deo

Gappajin sumeuro jilsikdoen hue

Jeonyul geurigo hansum

Her love her love

dokhangeot gata naegen

Heeonalsu eomneun ne sumi

Pineun tteugeowojiji machi modu jibaehae

Oh she wants me

oh she’s got me

oh she hurts me

Gyesok neoman geurigo geurinda

Someone call the doctor nal butjapgo malhaejwo

Sarangeun gyeolguk jungdok overdose

Sigani jinalsurok tongjedo himdeureojyeo

Jeomjeom gipsugi ppajyeoganda

Oh too much neoya your love

igeon overdose

Too much neoya your love

igeon overdose

Modu da naege mureowa

naega byeonhangeot gatae

Simjange niga bakhyeobeorindeut

Sesangi ontong neoinde

Meomchulsu eobseo imi gadeukhan neol

Jigeum i sungan you in my heart

Nan neoreul matgo tto neoreul masinda

Nae simjangi tteollyeowa gyesok deurikyeodo ajik mojara yeah

Sonkkeutkkaji jeonyulsikin galjeung isunganeul jaba

Jiljureul meomchuji ma neomu joha can’’t stop it

Hey Doctor

jigeum idaero gajinanha

Juchehalsu eomneun ikkeullime neowa naega hana

I neukkim eobsineun jugeungeona machangajingeol

Naega saneun iyu neoraneun dalkomhame jungdok

Someone call the doctor nan geunyeoga pillyohae

Harudo nan beotil su eobseo

beotiji motae

Beoseonago sipji anheun cheonguk gateun neo

Gin gin i deocheun areumdawo

Oh too much neoya your love

igeon overdose

Too much neoya your love

igeon overdose