Lirik Lagu Menjaring Matahari – Ebiet G. Ade dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Menjaring Matahari – Ebiet G. Ade

Kabut sengajakah engkau mewakili pikiranku

Pekat hitam peralat menyelimuti matahari

Aku dan semua yang ada di sekelilingku

Merangkak menggapai dalam kelam

Mendung benarkah pertanda akan segera turun hujan

Deras agar semua basah yang ada di muka bumi

Siramilah juga jiwa kami semua

Yang tengah dirundung kegalauan

Roda jaman menggilas kita

Terseret tertatih-tatih

Sungguh hidup terus diburu

Berpacu dengan waktu

Tak ada yang dapat menolong

Selain yang di sana

Tak ada yang dapat membantu

Selain yang di sana

Dialah Tuhan

Dialah Tuhan

Roda jaman menggilas kita

Terseret tertatih-tatih

Sungguh hidup terus diburu

Berpacu dengan waktu

Tak ada yang dapat menolong

Selain yang di sana

Tak ada yang dapat membantu

Selain yang di sana

Dialah Tuhan

Dialah Tuhan

Oh oh oh Tuhan

Hm hm hm Tuhan oh

Tuhan oh