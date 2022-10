Lirik Lagu Leo - Yuuri dan Fakta di Baliknya

Leo - Yuuri

Shookeesu no naka sugoshiteita

Daremo kare mo ga sugisatteita

Kowakattan da ano hi kimi ni

Tsurerareru made wa

Boku to onaji no chiisana te

Korogemawari kusuguriau bokura

Konna ni kimi no koto suki ni natteta

Donna toki demo soba ni ite

Kimi ga iu nara aa

Namae wa reo namae yonde yo

Kimi ga tsukete kureta namae dakara

Ureshii toki mo kanashii toki mo

Soba ni iru to kimeta daiji na hito

Kimi ga ookiku naru hodo ni

Boku to no jikan wa heru ga douri

Tooku ni kimi no tomodachi doushi

Shikata ga nai yo naa

Saikin tsukeru sono kousui

Hana no kiku boku ni totte wa tsurai ya

Kyou mo kaeri wa osoku narun darou ka

Kimi ga inai heya yume wo miru

Ano hi no koto mata

Namae wa reo namae yonde yo

Kimi ga tsukete kureta namae dakara

Sabishii keredo kanashii keredo

Soba ni iru to kimeta daiji na hito

Kimi ga dareka to kurasu koto wo

Tsutae ni kaette kita yoru ni

Nadete kureta ne kitto owakare da ne

Saigo ni sa aeta kara nee shiawase da yo