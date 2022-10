Lirik Lagu My Scooter Love - Slank dan Fakta di Baliknya

My Scooter Love - Slank

Baby aku jatuh cinta lagi

Dengan dia, yang dari dulu kunanti

Tampangnya semanis kamu

Kulitnya semulus kulitmu

Bodynya, gak kalau jauh

Tapi tidak hatimu

My scoot, scooter love

Jangan curiga jangan cemburu

My scoot, scooter love

Hanya ada kamu dalam hatiku

My scoot, scooter love

Jangan curiga jangan cemburu

My scoot, scooter love

Nanti aku pulang, pulang untukmu

Baby aku jatuh cinta lagi

Dengan dia, yang dari dulu kunanti

Waktu tersita untuknya

Pikiranku terbagi padanya

Uangku lumayanlah

Tapi bukan hatiku

My scoot, scooter love

Jangan curiga jangan cemburu

My scoot, scooter love

Hanya ada kamu dalam hatiku

My scoot, scooter love

Jangan curiga jangan cemburu

My scoot, scooter love

Nanti aku pulang, pulang untukmu

My scoot, scooter love

Jangan curiga jangan cemburu

My scoot, scooter love

Hanya ada kamu dalam hatiku

My scoot, scooter love

Jangan curiga jangan cemburu

My scoot, scooter love

Nanti malam aku, pulang untukmu

Baby aku jatuh cinta lagi

Credit

Artis: Slank

Album: Slow But Sure

Dirilis: 2007

Genre: Pop

Songwriters: Bimbim