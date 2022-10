Lirik Lagu 2 KIDS – Taemin SHNee dan Fakta di Baliknya

2 KIDS – Taemin SHNee

Deurikilsurok apado

Nal naebeoryeo dweo naebeoryeo nwadweo

Huhwe sogeseorado neol geuridorok

Naebeoryeo nwadweo

Uriye majimagin juldo moreun chae

Kkeutkkaji neol igiryeo deuldeon nayeosseotji

Dorabomyeon byeolgeo anin jajonshimi mweo geuri

Daedanhaenneunji geureoke

We were just 2 kids too young and dumb

Eorigo meongcheonghan seotulleotteon mam

Kkwak ana jweo yunanhi seoreopdeon

Geunare neowa nal neowa nal

Jabajugil baramyeonseo mireonaesseotgo

Mianhae geu han madil yaegihaneun ge Uhm

2 kids too young and dumb

Modeun geol gyeondimyeon dallajeosseulkka

Neowa nan

Nae mam gatji anteon modeun geose

Heeojime iyul deo gipi saegyeo nae

Seoro michin deushi ssaugo tto huhwehagil banbokae daen

Imi jinan ildeureul tteoolligido hae

Iboda nappeul suneun eopdeon ibyeore

Geuraedo shijageun jom yeppeotteon geot gatae

Niga naege namgin modeun sangcheowa heunjeokdeuldo

Sarangieosseo jigeumdo

We were just 2 kids too young and dumb

Eorigo meongcheonghan seotulleotteon mam

Kkwak ana jweo yunanhi seoreopdeon

Geunare neowa nal neowa nal

Jabajugil baramyeonseo mireonaesseotgo

Mianhae geu han madil yaegihaneun ge Uhm

2 kids too young and dumb

Modeun geol gyeondimyeon dallajeosseulkka