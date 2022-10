Lirik Lagu Slow But Sure – Slank dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Slow But Sure – Slank

Jangan buru-buru

Jangan keburu nafsu

Kalau mau sesuatu

Jangan buru-buru

Harus dipikir-pikir dulu, wow

Jangan buru-buru

Kalo naksir cewek

Jangan main tembak

Nanti malah kabur

Pake rayu-rayu dulu, wow

Slow, ow-ow, wo-ow, but sure

Slow, ow-ow, wo-ow, but sure, yeah, aw

Jangan buru-buru

Kalo mau mendarat

Jangan keburu nafsu, hey

Ditahan-tahan dulu

Cobain foreplay dulu, wow

Slow, ow-ow, wo-ow, but sure, mm

Slow, ow-ow, wo-ow, but sure, yeah

Jangan buru-buru

Credits

Artis: Slank

Penulis Lagu: Bimbim

Album: Slow But Sure

Rilis: 2007

Genre: Pop