Lirik Lagu Bang Jono - Zaskia Gotik dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Bang Jono - Zaskia Gotik

Eh-eh-eh-eh, Bang Jono

Kenapa kau tak pulang-pulang?

Pamitnya pergi cari uang

Tapi kini malah menghilang

Eh-eh-eh-eh, Bang Jono

Ternyata cuma keluyuran

Sana-sini cari hiburan

Lupa rumah, lupa kerjaan

(Ndak bali, ndak bali, ndak bali)

Kau bilang padaku, "Baik-baik, sayang"

"Abang pasti cepat pulang" (Sabar, sabar, Sri)

Kau janjikan aku sebongkah berlian

Sesuap nasi pun jarang

(Anak e njaluk susu, anak e njaluk susu)

Dulu kau janji bawa berlian untukku

Sehari makan sekali pun tak tentu

Kau bilang inilah, kau bilang itulah

Bosan dengan alasanmu

Kau pikir hidup ini cuma makan batu?

Kau pikir anakmu tak butuh susu?

Susu yang inilah, susu yang itulah

Susa, susi, susi, susah

Goyang itik, jozz

We-eh-eh-eh, Bang Jono

Sungguh kau tak pernah berubah

Kau obral janji tinggal janji

Sungguh Zaskia sakit hati

(Sorry, sorry, dek, sorry, sorry, dek)

Dulu kau janji bawa berlian untukku

Sehari makan sekali pun tak tentu

Kau bilang inilah, kau bilang itulah

Bosan dengan alasanmu