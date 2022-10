Lirik Lagu Ocean Eyes – Billie Eilish dan Fakta di Baliknya

Ocean Eyes – Billie Eilish

I've been watchin' you for some time

Can't stop starin' at those ocean eyes

Burning cities and napalm skies

Fifteen flares inside those ocean eyes

Your ocean eyes

No fair

You really know how to make me cry

When you gimme those ocean eyes

I'm scared

I've never fallen from quite this high

Fallin' into your ocean eyes

Those ocean eyes

I've been walkin' through a world gone blind

Can't stop thinkin' of your diamond mind

Careful creature made friends with time

He left her lonely with a diamond mind

And those ocean eyes

No fair

You really know how to make me cry

When you gimme those ocean eyes

I'm scared

I've never fallen from quite this high

Fallin' into your ocean eyes

Those ocean eyes

Da, da-da, da-da

Da-da-da, da, da

Da, da, da, da, da-da-da-da

Mm

Mm

Mm

No fair

You really know how to make me cry

When you gimme those ocean eyes

I'm scared

I've never fallen from quite this high

Fallin' into your ocean eyes

Those ocean eyes

Credit

Artis: Billie Eilish

Album: Common Culture, Vol. V by Connor Franta

Dirilis: 19 November 2015

Genre: Alternatif/Indie, Dansa/Elektronik

Penulis lagu: FINNEAS

Fakta di Balik Lagu

Ocean Eyes dinyanyikan oleh Billie Eillish dan ditulis oleh kakaknya, Finneas. Lagu ini berkisah tentang perasaan bersalah karena telah menyakiti hati pujaan hati.

Padahal wanita itu tak bisa memungkiri bahwa ia sangat mengangumi pria bermata indah itu.

Ocean Eyes dirilis pada 19 November 2015, dan menjadi single hits usai bertengger di tangga lagu Billboard Hot 100 pada 2018 silam. (Muhammad Anton Bahrul Alam)***