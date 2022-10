Lirik Lagu El Dorado – EXO dan Fakta di Baliknya

El Dorado – EXO

Tto gateun kkumeul kkweosseo

Kkeudeomneun samak kkeute

Nunbushin doshineun hangsang

Dakido jeone sarajeo beoryeo

Naega gaya hal geugoseul hyanghaeseo

Meolgodo heomnanhan yeojeongeul hagesseo

Amugeotto hwakshinhal sudo

Giyakjocha hal su eopseodo

Find the El Dorado

Nan jigeum tteonaryeo hae

Deo keun moheomen

Eonjena wiheomi ttareuneun beop

Uri ape pyeolcheojin jeo bit sogeuro

Geu nugudo moreuneun miraereul hyanghae

Meon hunnare jeonseori

Dwel kkeoreum the El Dorado

Eotteon naren pokpung soge

Itta haedo hamkkeramyeon

Duryeopji ana oh El Dorado-rado

Nagweoneul chaja

Sail sail sail, gotta gotta go go

Gotta find the El Dorado, El Dorado-do

Sail sail sail, gotta gotta go go

Gotta find the El Dorado, El Dorado

Goyohan baram soriga nan deullyeo

Eodiseo bureowasseulkka geumppit norae

Du nuneul gama boni

Jogeum deo seonmyeonghaejin

Geugoshi areungeoryeo

Jeo kkeuteul al su eopseodo

Tto doragal sun eopseodo

Find the El Dorado

Geugoshi nareul bureul ttae

Gateun jarie

Nan meomchweo itjin ankesseo

Uri ape pyeolcheojin jeo bit sogeuro

Geu nugudo moreuneun miraereul hyanghae

Meon hunnare jeonseori

Dwel kkeoreum the El Dorado

Eotteon naren pokpung soge

Itta haedo hamkkeramyeon

Duryeopji ana oh El Dorado-rado