Lirik Lagu Nonstop - OH MY GIRL dan Fakta di Baliknya

Nonstop - OH MY GIRL

[Intro: Seunghee, Jiho, Hyojung]

Oh no, yeah yeah

Going nonstop

Ooh nana

[Verse 1: YooA, Hyojung, Binnie]

Maldo an doejanha geuchi yayayaya

Urin seoroga moreuneun ge eomneun sain geol

Itorok ppanhi nanananana

Like nanananana

Uri sai bimil ttawi isseul ri eomneun geol

Da bwatji urin

[Verse 2: Mimi, Jiho]

Hi, hi, weak body

Like them burning and burn but swit

Yojeum oneul tto naeil maeil dareun aneun ot

Ireoke dalla boindago hoo

Heugyeoksakkaji jeonbu algo itneun neol

Yeah, jeoldae geureol rineun eopseo nan

Never ever geuraeyaman hae

[Pre-Chorus: Seunghee, Arin, Binnie, Hyojung]

Muindoe eoneu nal

Tteoreojin geoya

Dulman namge dwaetdamyeon

Neon eotteol geot gata

Saenggangman haedo museopda

Eolgureul jjipuryeotjiman

Neoegen yaegi mot hae jeoldaero

[Chorus: All, YooA, Arin, Mimi]

Saljjak seollesseo nan

Oh nanananana (ah)

Saljjak seollesseo nan (let's go!)

Oh nanananana

Geureol il eopjiman

Saljjak seollesseo nan

[Post-Chorus: All, Jiho, Binnie]

Nonstop, nonstop

Nonstop, nonstop, nonstop

Geureol il eopjiman

Saljjak seollesseo nan

[Verse 3: Seunghee, YooA, Mimi, Arin]

Yojeum na neomu oerowo

Jom isanghaejin geot gata

Neoreul bomyeonseo simjangi ttwin geon (rrah!)

Back it up, pack it up bikyeo seo isseo

Dugeungeoryeotdeon ge munjeya

Anya geuge daeche wae joeya

Seoneul neomeun geoya FZ radar

Oreurangnaerirak yeogin friend zone

[Pre-Chorus: Seunghee, Arin, Binnie, Hyojung]

Muindoe eoneu nal

Tteoreojin geoya

Dulman namge dwaetdamyeon

Neon eotteol geot gata

Saenggangman haedo museopda (oh whoa)

Eolgureul jjipuryeotjiman (jebal)

Neoegen yaegi mot hae jeoldaero