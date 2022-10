Lirik Lagu Untuk Kita Renungkan – Ebiet G. Ade dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Untuk Kita Renungkan – Ebiet G. Ade

Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih

Suci lahir dan di dalam batin

Tengoklah ke dalam sebelum bicara

Singkirkan debu yang masih melekat

Ho-oh, singkirkan debu yang masih melekat

Du-du-du-du-du

Du-du-du-du, oh

Oh, oh, oh-oh

Anugerah dan bencana adalah kehendak-Nya

Kita mesti tabah menjalani

Hanya cambuk kecil, agar kita sadar

Adalah Dia di atas segalanya

Ho-oh, adalah Dia di atas segalanya

Anak menjerit-jerit

Asap panas membakar

Lahar dan badai menyapu bersih

Ini bukan hukuman

Hanya satu isyarat

Bahwa kita mesti banyak berbenah

Memang bila kita kaji lebih jauh

Dalam kekalutan masih banyak tangan

Yang tega berbuat nista, ho-ho

Tuhan pasti telah memperhitungkan

Amal dan dosa yang kita perbuat

Ke manakah lagi kita 'kan sembunyi?

Hanya kepada-Nya kita kembali

Tak ada yang bakal bisa menjawab

Mari hanya runduk sujud pada-Nya

Du-du-du-du-du

Du-du-du-du, oh

Oh, oh, oh-oh