Siap-siap 'War' Tiket Film Dokumenter NCT Dream, Jadwal hingga Situs yang Wajib Diperhatikan NCTzen

PIKIRAN RAKYAT – Film dokumenter NCT Dream siap ditayangkan di layar lebar Indonesia dan seluruh negara lainnya pada Rabu, 30 November 2022 dan Sabtu, 3 Desember 2022.

Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh NCT Dream melalui akaun Instagram mereka @nct_dream pada Jumat, 28 Oktober 2022, kemarin.

“NCT DREAM THE MOVIE: In A DREAM” IN CINEMAS WORLDWIDE. Release on 2022.11.30 & 2022.12.03 in cinemas worldwide,” kata akun @nct_dream dalam keterangannya, dikutip pada Sabtu, 29 Oktober 2022.

Adapun, sejumlah negara yang juga akan menayangkan film dokumenter milik boy group besutan SM Entertainment itu di antaranya adalah Malaysia, Myanmar, Pilipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja, Taiwan dan Hong Kong.

Selanjutnya, Jerman, Perancis, Guatemala, Denmark, Austria, Belgium, Blovia, Bosnia, Honduras, Hungary, India, Ireland, Kuwait, Latvia dan Lithuania.

Kemudian, Australia, Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Kroasia dan sejumlah negara lainnya di Eropa.

Nantinya, penjualan tiket film dokumenter NCT Dream tersebut akan dibuka secara serentak pada Jumat, 4 November 2022 pukul 08.00 waktu Korea Selatan atau 06.00 WIB.

Meski demikian, hingga saat ini, pihak agensi belum memberikan keterangan lebih lanjut soal harga tiket film yang berjudul NCT DREAM THE MOVIE: In A Dream tersebut.