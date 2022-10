Link Pembelian Tiket NCT Dream The Movie: In A Dream yang Bakal Tayang Bulan November dan Desember

PIKIRANN RAKYAT - Boy group asuhan SM Entertainment, NCT Dream akhirnya merilis sebuah film dokumenter mereka yang berjudul NCT Dream The Movie: In a Dream.

Kabar bahagia ini tentu disambut baik oleh para fansnya yang sudah lama menantikan hadirnya film dokumenter yang meliput kegiatan NCT Dream di balik layar.

Melalui akun Instagram resminya, NCT Dream membeberkan bahwa penayangan film dokumenter tersebut akan tayang serentak selama dua hari, yaitu pada Rabu 30 November 2022 dan Sabtu 3 Desember 2022.

"NCT DREAM THE MOVIE: In A DREAM IN CINEMAS WORLDWIDE. Release on 2022.11.30 & 2022.12.03 in cinemas worldwide," kata NCT Dream pada Jumat, 28 Oktober 2022.

NCT Dream The Movie bakal menyajikan kisah di balik penampilan NCT Dream kala menggelar konser akbar di Seoul, Korea Selatan, pada September lalu.

Konser kedua NCT Dream yang digelar di Olympic Stadium itu memiliki segudang cerita yang bakal ditampilkan dalam film.

Beberapa di antaranya berkaitan dengan proses persiapan hingga suasana venue menjelang konser.

Tak cuma di Indonesia, film dokumentar NCT Dream The Movie: In A Dream juga akan tayang di hampir seluruh bioskop di belahan dunia.