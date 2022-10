Lirik Lagu Luar Biasa (Saikou Kayo) – JKT48 dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Luar Biasa (Saikou Kayo) – JKT48

I wanna do (I wanna do), I wanna kiss (I wanna kiss)

(Dirimu, dirimu, luar biasa, cinta, cinta, luar biasa

Pure heart yoroshiku! Feelings yoroshiku!

Aaa... yossha ikuzo!

Taigaa, faiyaa, saibaa, faibaa, daibaa, baibaa, jya jya)

Bahkan sampai terbawa ke dalam mimpi

Perasaan ini tidak bisa menghilang

Entah sejak kapankah aku mulai berpikir

Aku suka padamu, oh yeah

Hembus angin menyingkap tirai di jendela (chouzetsu silau)

Apakah yang diketahui mentari

(Berlagak tidak tahu, ya sudah)

(Hei jangan bercanda terus)

I wanna do (I wanna do), I wanna kiss (I wanna kiss)

Kar'na bertemu kamu semuanya berubah (passion ayo datang, cinta welcome)

I wanna do (I wanna do), I wanna kiss (I wanna kiss)

Hidupku ini sangat beruntung (beruntung, beruntung, luck level, up up)

Kuteriakkan perasaanku gembiraku (ditolak gak papa)

Kuteriakkan dari dasar lubuk hati (di manapun happy)

Dirimu luar biasa, oh yeah, yeah

Apapun yang kulakukan, dadaku ini

Selalu merasa sedih dan memilukan

Di dalam kepalaku terus terbayang-bayang

Senyum indahmu itu, oh yeah

Keseharianku yang dulu membosankan (chouzetsu doriimu)

Saat ini terus-menerus bersinar

(Dunia ini penuh cinta, be positive)

(Juara berdelusi)

I wanna do (I wanna do), I wanna love (I wanna love)

Karena ada kamu aku bisa terus hidup (hidup romansa, pacar ayo datang)

I wanna do (I wanna do), I wanna love (I wanna love)

Dunia ini memang sangatlah indah (serunya, serunya, maximum feelings)