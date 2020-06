Ungkap Perkembangan Kasus Marga Latuconsina dan Andre Taulany-Rina Nose, Prilly: Aku Udah 'It's OK'

PIKIRAN RAKYAT - Sempat menjadi perbincangan hangat di berbagai media, Prilly mengungkapkan perkembangan kasus marga Latuconsina yang menjerat Andre Taulany dan Rina Nose.

Dalam acara Call me Mel yang dipandu oleh Melanie Ricardo, Prilly mengaku tidak terlalu mengikuti perkembangan kasus yang melibatkan nama marganya.

Prilly mengatakan untuk kasus tersebut kemungkinan ayah dan kakeknya yang mengikuti perkembangan permasalahan tersebut.

Baca Juga: Penampakan Gerhana Matahari Berbeda dari ISS, Ternyata Hanya Berupa Bayangan Hitam

"Gak terlalu mengikuti, mungkin keluarga aku, papa, opa yang mungkin, take care of it ya," ujar Prilly, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube Call me Mel yang diunggah 23 Juni 2020.

Prilly mengatakan ia tak mengikuti kasus yang membawa nama marganya itu karena merasa itu semua tak sengaja dilakukan oleh Andre dan Rina karena ketidaktahuan mereka.

"Kalau aku sih gak terlalu ngikutin banget, karena aku sendiri udah yang kayak, 'Oh ya udah it's OK, namanya juga gak sengaja," tutur Prilly.

Baca Juga: Ungkap Masalah Tubuh dari Jam Bangun Malam, Terjaga Pukul 22.00 Berarti Kantong Empedu Bermasalah

Seperti yang telah banyak diketahui pada Mei 2020 kemarin, Andre Taulany dan Rina Nose terjerat kasus pencemaran nama baik usai membuat sebuah lelucon mengenai nama marga Latuconsina.