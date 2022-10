Lirik Lagu Missing U - Lee Hi dan Fakta di Baliknya

Missing U – Lee Hi

Da ijhyeojineun nari ogin ogessji?

Nuneul gamado neoui eolguri tteooreuji anhneun

Geu nari ogessji

Chingudeurege ne yaegil deureodo

Naccseon saramin deusi

Nan gogaeman kkeudeogigessji

Geureohge haruharu jinago

Urin eopsdeon iri dwaebeorigo

Neol saranghan jeok eopsneun naega doeeo salda

Mundeuk nega saenggagi nal ttaen

Usgo sipeo

Nado naega jigyeowo

Ireogin silheunde

I'm missin' you

Nega ireon nal miwohaedo

I'm missin' you

Nan neol butjapgiman hago sigani

Heureugo nunmuri heulleodo

Wae nae maeumeun goyeo issneunji

Ajigeun neoege chueogi doeneun ge silheo,

Mianhae

I'm missin' you

Da ijhyeojimyeon nado neocheoreom doegessji

(eonjenganeun)

Amureohji anhge neoui ireumeul bureugo

Anbureul mutge doegessji

Jal jinaendaneun mare sumi meojji anhgo

Nunmuri heureuji anheul tende geuge an dwae

I'm missin' you

Nega ireon nal miwohaedo

I'm missin' you

Nan neol butjapgiman hago sigani heureugo

Nunmuri heulleodo

Wae nae maeumeun goyeo issneunji

Aigeun neoege chueogi doeneun ge silheo,

Ihaehae

I'm missin' you

Neol jiumyeon nado jiwojilkka bwa

Sil gateun gieok hanarado

Nohchimyeon modeun ge kkeunheojilkka bwa

Ireohge maedallineunde

Neon nae jageun miryeondo mugeowossni

Imi nohabeoryeossni

Dorawa jwo

I'm missin' you

Nega ireon nal miwohaedo

I'm missin' you

Nan neol butjapgiman hago sigani

Heureugo nunmuri heulleodo

Wae nae maeumeun goyeo issneunji

Ajigeun neoege chueogi doeneun ge silheo,

Mianhae

I'm missin' you

Oneulman ireolge

Neoreul ijeulge