Lirik Lagu My Star - Lee Hi dan Fakta di Baliknya

My Star – Lee Hi

Neon naui STAR

Neon naui SUN

Neon naui MOON

Sesangeul da gajin neukkim

I FEEL I FEEL GOOD

I FEEL GOOD WHEN I'M WITH YOU

Neon naui ROCK

Neon naui GUN

Neon naui ROSE

Gamdangi an dwae i neukkim FEEL ALRIGHT

Ije an oerowo na an oerowo

Cheossarang gateun

Nae mameun neoreul hyanghan chumeul chugo OH OH OH

Michin geot gateun

Nae nunen han saramman boyeo ojik YOU

Sijakhan sarangeul meomchujima (DON'T STOP)

Ginagin bameun neowa naegeonikka (YOU'RE MINE)

Jigeum nae du soneul japgo NEVER LET ME GO

TEll ME neodo nawa gateun saranghandago

Neon naui STAR

Neon naui SUN

Neon naui MOON

Sesangeul da gajin neukkim

I FEEL I FEEL GOOD

I FEEL GOOD WHEN I'M WITH YOU

Neon naui POISON

Neon naui TROUBlE

Neon naui FATE

Mot chamgesseo OH ne songil

FEEL ALRIGHT

Nega neomu joha na neomu joha

(LISTEN)

SOMETHING ABOUT YOU

Meomchwossdeon nae gaseumeul ttwige hago OH OH OH

Michin geot gateun

Nae nunen han saramman boyeo ojik YOU

Sijakhan sarangeul meomchujima (DON'T STOP)

Ginagin bameun neowa naegeonikka (YOU'RE MINE)

Jigeum nae du soneul japgo NEVER LET ME GO

TELL ME neodo nawa gateun saranghandago

Eoneusae nan yeongwoneul kkumkkugon hae

BUT NOTHING IS FOREVER I KNOW

Neo eopsneun nal sangsanghal sujocha eopseo