Black - G-Dragon feat. Jennie BLACKPINK

Nae simjangui saekkkareun black

Sikeomeoke tabeoryeo just like that

Teumman namyeon yurireul kkaebusugo

Piga nan soneul bogo nan wae ireolkka wae

Ne misoneun bitnaneun gold

Hajiman maltuneun feel so cold

Galsurok nal neomu darmaga

Gakkeumssigeun karmaga dwijjotneun geot gata