Lirik Lagu Up To You - VICTON dan Fakta di Baliknya

Up To You – VICTON

Oneureun eodiga joeunji

Jeonyeogeun mwoga joeulji

Da jeonghago tto wae jakku mureo Yeah

Mwoga dallajin geon eomneunji

Eolmana yeppeunji

Subaek beondo malhaesseonneunde

Say yes jakku nareul siheomhae

Yes maebeon jeongdabeun wae yes

Daedabeun ppareuge nunchi bomyeon an dwae deo ppareuge

Say no aniraneun mareun jeoldaero

No geu sungan ssaneulhaejyeo oh

Deo sinjunghage silsuhamyeon an dwae

Siltaneun geon anya jom gunggeumhaeseo geurae

Geunyang da cheoeumbuteo ne tteutdaero hae

Naega hal su inneun ge eopseo da ne tteutdaero

Eochapi da Up to you

Uri sain Up to you

Amugeotdo hal su eopseo da ne meotdaero

Mureoboji ma naege aljana neodo da

Nae mam jeonbu I like you

Geurae geuge mwodeun gane I'm gon' do

Mueotdo munje doel geon eopseo amugeotdo

It's up to you nega jotamyeon nado joa geurae

Naega jutdae eopdan geu mareun ildan neoeodwo

Lt's like Doo Doo Doo neon nal jeogyeokae

Guji naega matchwojuryeo an haedo myeongjunghae

Geunde durui miraen It's up to all of us

Gachi gaecheokaeganeun urin Columbus