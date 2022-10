Lirik Lagu Unpredictable - VICTON dan Fakta di Baliknya

Unpredictable – VICTON

Machi geomijureul chideut

Nareul ewossaneun georeum

Sumui mildo geumajeodo da ppaetgyeo

Soneul ttel su eomneun poison

Like adrenaline nan jungdokdwae

I say okay, count to ten, geu huen bokjonghae

Soyongeopseo never resist ya

Churi ttawin bikkyeoganikka

Ne ane hwimallyeo beorin chaero

Nae simjangeul kkeonae seuseuro

Ppajyeodeureo nan ppajyeodeureo nan

Ne umjigimeun machi perfect crime

Swipge nae jeonbul gajyeoga

You make me unpredictable

Janinhadagado dalkomhae

Modeun geol noeun chae I just obey

Eodinga dachinda haedo

You make me unpredictable

Yesangchi mothan geu temptation

Biutdeut binnan lips neon wanbyeokage

Unpredictable

I gotta love it i julgeoriui banjeon

I gotta get it deo paengpaenghaejin tension

I gotta love it nae uiji ttawin beoryeo

Unpredictable

I love this misbehavior

When you do it to me like that

You need to have the right mind set

Cuz Imma priceless geugeol wae molla

So unpredictable mae sungan