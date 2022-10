Lirik Lagu We Stay - VICTON dan Fakta di Baliknya

We Stay – VICTON

Eonjena naege himi doeeojwotdeon neoreul

Mannageon haenguniya

Gyeote isseumyeon kkumkkuneun gibuningeol

Neoreul bol ttaen I feeling like a sunshine

Neoman boijana

Neol nune dameumyeon hamkkehago sipeungeol

Areumdaun mujigaega yeongnonghi binna

Areumdaun uri ape meomchwojin sigan

Stay here your my paradise stay here

Whenever you want

Kkumman gateun i sungan myeot beonideun malhalge

Yeogiseo we stay we stay

Eonjena we stay we stay

Gieokae jwo forever yeongwonhan neoui pyeoni doeeojulge

Jigeumcheoreom isseojwo we stay here and

I'm never lying I'm never lying yeah

Tell me everything da

Tell me every day da

Jigeumcheoreom isseojwo we stay here and

I'm never lying I'm never lying yeah

Jinjja modeun ge geotin angaega dwaetji

Malgeun haneul arae haetsareun ttange matdaatgo

Memallatdeon ttange kkochi mangaehan maeil

Yeppeun kkotdeul wieseo haengbokaja pyeongsaeng saranghamyeonseo

Geu eodie itdeon nan neoramyeon gwaenchana

Nae jeonbuneun neoya

Neowa hamkkemyeon nan duryeopji aneun geol

Saeroun sesangeul hyanghan moksoriga

Ullyeo peojin geon neoui sarang deokbuniya

Stay here your my paradise stay here

Whenever you want