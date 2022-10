Lirik Lagu Blues - Lee Hi dan Fakta di Baliknya

Blues – Lee Hi

Amu saenggak eopsi geonnendeushan hanmadie

Bamsae saenggage jamgyeo

I think I'm going crazy

Sulgime han anbu insappunilkka

Dabeul hancham jeokdaga jiunda

Geudaen nal cham swipgedo jiwossjiman

Mangsangilkka yojeumeun geudae sajindeul soge

Naman arabol su issneun sseulsseulhami boyeo

Anya ireom andoeneun geoji

Naega ireogil baragessji

Eonjena daheul su eopsneun goseseoman

Son naemineun neo

Geudaeyeo naege dorawa jul su eopsdamyeon

Dorabwado an dwaeyo

Baby I will try to let you go

Geudaeyeo naneun jugeodo an doegessdamyeon

Charari nal sum swige hajido mayo

Ajikdo nan geudae ane

Majuchilkkabwa aesseo nareul pihadeon niga

Yojeum ttara wae eodil gado boineun geolkka

Uyeoneul yeokkeo unmyeongeul mandeulgo

Huimanggomunin geol almyeonseodo

Yeojeonhi daheul su eopsneun neoege

Soneul naemineun na

Geudaeyeo naege dorawa jul su eopsdamyeon

Dorabwado an dwaeyo

Baby I will try to let you go

Geudaeyeo naneun jugeodo an doegessdamyeon

Charari nal sum swige hajido mayo

Ajikdo nan geudae ane saneunde

Geudaen naega eopseodo jal sal su isseumyeonseo

Wae nal ireohge

Goerophigo michige mandeunayo

Baby please let me go

Don't you know

I'm dying

Oh god

Nal nohajul su eopsdamyeon naege dorawayo

Geudaeyeo naege dorawa jul su eopsdamyeon

Dorabwado an dwaeyo

Baby I will try to let you go

Geudaeyeo naneun jugeodo an doegessdamyeon

Charari nal sum swige hajido mayo

Ajikdo nan geudae ane sarayo

Credit

Artis : Lee Hi

Tahun Rilis : 2016

Album : Seoulite