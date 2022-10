Lirik Lagu Hold My Hand - Lee Hi dan Fakta di Baliknya

Hold My Hand – Lee Hi

Let me hold your hand

Again and again and again

I want you to come back

I want you to love me again

Naui soneul japdeon geudaeui songiri

Eolmana ttatteuthaenneunji dasi al su itge

Han beonman deo sonjaba jwoyo

Ongireul neukkige hae jwoyo

Barami bureoseo chagapdan marieyo

Let me hold your hand

Again and again and again

I want you to come back

I want you to love me again

Nareul anajudeon geudaeui pumsogi

Eolmana ttatteuthaenneunji dasi algo sipjyo

Majimak geunal bam jakbyeol insahago

Doraseoseo seo inneunde chagaun nunmulman

Han beonman deo nal anajwoyo

Sarangeul neukkige hae jwoyo

Maeumi bieoseo chagapdan marieyo

Let me hold your hand

Again and again and again

I want you to come back

I want you to love me again

I said 1, 2, 3 you

Oneuldo han baljaguk

Dorawa dallago

1, 2, 3 you

Oneuldo han baljaguk

4, 5, 6

Let me hold your hand

Again and again and again

I want you to come back

I want you to love me again

Geudae eopsin neomu chupdan marieyo

Geudaen cham ttatteuthaesseotdan marieyo

Idaero kkeutnamyeon nan andoendan marieyo