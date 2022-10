Lirik Lagu Sotoy – Ipang Lazuardi ft. Iwa K dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Sotoy – Ipang Lazuardi ft. Iwa K

Denger yang mau didenger

Hati-hati sakit hati

Kalau udah ga enak buat didenger

Serta mending tidur lagi

Ngomongnya biasa aja

Yang enak buat didengernya

Sorry to say sorry

Berhenti udah jangan ngomong lagi

Bikin aja simple ga perlu diperumit

Ini kok ya malah suka dibikin complicated

Ngomong tinggi tapi non esensi

Kaya disuguhi cangkir kosong tanpa kopi

Air di atas daun talas

Arahnya ga pernah menentu

Maunya dibilang paling cerdas

Sok tahu, sok tahu

Air di atas daun talas

Arahnya ga pernah menentu

Maunya dibilang paling cerdas

Sok tahu, sok tahu

Santai aja ngopi lagi

Biar ga jadi emosi

Tambah keras lagi lagunya

Rastaman positive vibration, ya

Coba jaga tu cakap dikala kau berkoar

Percuma bila tak ada makna yang keluar

Cuma polusi yang bikin pendengaranku iritasi

Fermentasi kata-kata yang basi

Air di atas daun talas

Arahnya ga pernah menentu

Maunya dibilang paling cerdas

Sok tahu, sok tahu

Air di atas daun talas

Arahnya ga pernah menentu

Maunya dibilang paling cerdas

Sok tahu, sok tahu