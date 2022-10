Lirik Lagu 200 Percent - AKMU dan Fakta di Baliknya

200% - AKMU

Uh nareulbwa nareulbwa nareulbwa

Nal barabwa barabwa barabwa

Neoreul bon nae maeumsoge sarangi

Nae bonneungi gobaek ppalli hara hae

Ne juwireul dulleossan sumanheun gyeongjaengja

Yes I'm a soldier for you

Sweetmenteu jangjeon

Balsahagi jeone jegundeul ip pureonna (yes wanjeon)

Ganjangkongjangkongjangjang equals gan kongjangjang

(Yeah I'm ready)

Achimi kkaeneun sori morning

Baramdeureun makes harmony

Jeomureoganeun dalbicheun let it go (uh)

Yeomureoganeun romance kkumkkugo (good night)

Hey baby it's comin' new day

Saeroun neukkimiya igeon

Hey wae irae It's common lovesick

Amuraedo igeoneun igeoneun

It must be L.O.V.E

Ibaek percent, sure of that

I want you really I mean really

Jeongmariya neol johahaneunde

Ppalgake igeun nae eolguri geugeol jeungmyeonghae

Nareul bwa nareul bwa nareulbwa

Nal barabwa barabwa barabwa

Nan strawberrycheoreom (very very)

Sangkeumhan saram don't (worry worry)

Eoribarihan geudae juwi

Saramdeureun modu da igijuui

Bamnajeul georeumyeo (neol jikyeojul)

Nawa dalli (geudeureun cha kireul) gwasihajiman

BAD GUYjadaga ireona jamkkodaerodo neol chatne

Achimi kkaeneun sori morning

Baramdeureun makes harmony

Jeomureoganeun dalbicheun let it go

Yeomureoganeun romance kkumkkugo