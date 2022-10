Lirik Lagu Only Look At Me - Taeyang dan Fakta di Baliknya

Only Look At Me - Taeyang

Haruedo myeot beonssik neol bomyeo useo nan

Su baek beon malhaetjanha YOU'RE THE LOVE OF MY LIFE

Geojitdoen sesang sok buranhan nae mamsok

Ojik na mitneun geon neo hana ppunirago

Gakkeum nae mam byeonhalkka bwa buranhaehal ttaemyeon

Useumyeo malhaetjanha geureol il eopdago

Kkeuteomneun banghwang sok teong bin nae gaseumsok

Naega gidael goseun neo hanappun ijiman

Gakkeumssik heundeullineun nae jasini miwo

Oneuldo nan isesange hwipsseullyeo salmyeosi neol jiwo

Naega baram pyeodo neoneun jeoldae pijima BABY

Naneun neoreul ijeodo neon nareul itjima LADY

Gakkeum naega yeollagi eopgo sureul masyeodo

Hoksi naega dareun eotteon yeojawa

Jamsi nuneul matchwodo neon naman barabwa

Oneulbamdo jisaemyeo nal gidaryeotdago

Nunmullo naege malhae byeonhan geot gatdago

Neol hyanghan nae mamdo cheoeumgwa gatdago

Sueobsi dallaemyeo jinaeon manheun bamdeul

Niga eobsineun nan neomu himdeul geot gatjiman

Ttaeron neoro inhae sumi makhyeo nan

Kkeuteomneun datum sok ginagin hansum sok

Niga gidael goseun na hanappun ijiman

Niga gwichanhajineun nae jasini miwo

Oneuldo nan useumyeo nado mollae jasineul irheo

Naega baram pyeodo neoneun jeoldae pijima BABY

Naneun neoreul ijeodo neon nareul itjima LADY

Gakkeum naega yeollagi eopgo sureul masyeodo

Hoksi naega dareun eotteon yeojawa

Jamsi nuneul matchwodo neon naman barabwa

Naega igijeogiran geol nan neomu jal ara

Nan maeil muuimihan sigan soge

Ireoke deoreophyeojijiman BABY

Neomaneun eonjena sunsuhage namgil barae

Ige nae jinsimingeol neol hyanghan mideumingeol

Jugeodo nal tteonajima

Naega baram pyeodo neoneun jeoldae pijima BABY

Naneun neoreul ijeodo neon nareul itjima LADY

Gakkeum naega yeollagi eopgo sureul masyeodo

Hoksi naega dareun eotteon yeojawa

Jamsi nuneul matchwodo neon naman barabwa

Artis: Taeyang