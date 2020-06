Jauh Sebelum Lathi, Sara Fajira Pernah Dibully karena Ikut Idola Cilik hingga Dicap Wanita Tak Baik

PIKIRAN RAKYAT - Nama Sara Fajira mulai dikenal penikmat musik lewat lagu 'Lathi', hasil kolaborasi dengan Weird Genius yang sempat viral.

Sara Fajira yang tampil dalam video musik 'Lathi' sukses mencuri perhatian berkat penampilan dan suaranya yang khas, bahkan hingga muncul Lathi Challenge.

Sebelum mencapai titik ini, Sara Fajira rupanya pernah mengalami masa sulit jauh sebelum lagu 'Lathi' mencuat.

Hal itu diungkapkan Sara Fajira saat menjadi bintang tamu dalam podcast bersama Deddy Corbuzier pada Selasa, 22 Juni 2020 lalu.

Sara Fajira berkisah bahwa ia pernah merasakan bullyan saat duduk di bangku SD, hingga ia dijauhi teman sekelasnya.

"Aku dulu waktu SD memang di-bully. Di-bully sama sekelas, teman-teman cewek semuanya, gara-gara aku dekat sama satu cowok. I mean, we were just friends, but mereka kayak nggak suka gitu kalau aku dekat sama laki-laki ini. Maybe karena laki-laki ini favorit buat mereka, ya," ujar Sara Fajira.

Saat itu, Sara juga sempat mengikuti ajang pencarian bakat sebagai Finalis Idola Cilik. Namun, hal itu membuatnya semakin dijauhi oleh teman sekelasnya.