Lirik Lagu Think of You - Taemin SHINee dan Fakta di Baliknya

Think Of You - Taemin SHINee

Modeun iri gwichana

Sasohan ge geoseullyeo

Jajongamdo tteoreojeo

Mweo saramdeuri malhae

Geumanhal ttae dwaettago

Jichil ttaega dwaettago

Geukkajit ge mweorago Umm

Yokshimman gadeukago

Cheoreomneun nayeodo

Na gakkeumeun neoege gidaeeo

Ureodo dwegenni

Na jom anajweo

Bulgeojin nae eolgureul

Neoye pumeuro kkok gamssa ankko

Ttatteutan ipsullo imae

Nal matchweojugo

Ne nuneun naman barago

Nunmuri apeul garil ttaen

Saranghae han madiman haejweo

I han madiman

Neomu jichigo himi deul ttae

Neomu soksanghago apeul ttae

Naega gidael goshi dweeojweo

Na jom anajweo

Modeun geol noko shipeojil ttae

Honjaraneun saenggagi deul ttae

Naega gidael goshi dweeojweo

Na jom anajweo

Jeongshin charyeo baboya

Chaegimgam jom gajeobwa

Baeteun mari itjana

Da neoreul wihaeseoya

Gamjeong somohae bwatja

Amu euimi eoptago

Nado wirobatgo shipdago

Wae dadeul geuri malhae

Ganghan cheok aesseo utgo

Meoljjeonghae boyeodo

Na gakkeumeun neoege gidaeeo

Ureodo dwegenni

Na jom anajweo

Bulgeojin nae eolgureul

Neoye pumeuro kkok gamssa ankko

Ttatteutan ipsullo imae

Nal matchweojugo

Ne nuneun naman barago

Nunmuri apeul garil ttaen

Saranghae han madiman haejweo

I han madiman