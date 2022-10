Jadwal Penjualan Tiket Film Dokumenter NCT Dream yang Bakal Tayang 2 Hari

PIKIRAN RAKYAT – Boy group besutan SM Entertainment, NCT Dream telah merilis jadwal penayangan film dokumenter mereka berjudul NCT DREAM THE MOVIE: In A Dream.

Melalui akun Instagram resminya, NCT Dream membeberkan bahwa penayangan film dokumenter tersebut akan serentak dilakukan selama dua hari, yaitu pada Rabu, 30 November 2022 dan Sabtu, 3 Desember 2022.

"NCT DREAM THE MOVIE: In A DREAM IN CINEMAS WORLDWIDE. Release on 2022.11.30 & 2022.12.03 in cinemas worldwide," kata NCT Dream pada Jumat, 28 Oktober 2022.

Berdasarkan keterangan tersebut, diketahui bahwa NCT Dream akan menayangkan film dokumenter mereka di hampir seluruh bioskop di belahan dunia, salah satunya Indonesia.

Adapun, beberapa negara lainnya di antaranya adalah Malaysia, Myanmar, Pilipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja, Taiwan, dan Hong Kong.

Kemudian, Jerman, Perancis, Guatemala, Denmark, Austria, Belgium, Blovia, Bosnia, Honduras, Hungary, India, Ireland, Kuwait, Latvia, dan Lithuania.

Selanjutnya, ada pula Australia, Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Kroasia, dan sejumlah negara lainnya di Eropa.

Sebagai informasi, tiket untuk film dokumenter NCT Dream tersebut akan mulai dibuka penjualannya pada Jumat, 4 November 2022, mendatang.